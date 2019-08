Lazio, Inzaghi studia la difesa: l'obiettivo è sistemare il reparto più debole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vavro di fretta. Inzaghi adesso ha bisogno di collaudare il prima possibile la difesa. La scorsa stagione la Lazio è arrivata ottava e, in assenza di gol realizzati a valanga, ogni disattenzione dietro è stata pagata più cara. Non è un caso che fra le prime otto in classifica, Acerbi e compagni siano risultati la seconda peggiore retroguardia: quarantasei reti subite, appena due in meno della Roma. Ed è proprio in vista dell’esordio contro la Samp (domenica 26 agosto ore 20.45) e sopratutto dello scontro con l’acerrima rivale alla seconda giornata (domenica 1 settembre alle 18.00) che Inzaghi accelera. Nelle prime 5 amichevoli il nuovo acquisto Vavro ha cercato di trovare il feeling col resto del reparto, stasera dovrà dimostrare contro il Bournemouth cosa ha imparato. Il tecnico ieri lo ha avvicinato a Formello, c’è stato un fitto colloquio, gli ha chiesto i movimenti che da lui vuole vedere in campo. Il gigante slovacco ha ascoltato, non è ancora perfetta la comprensione dell’italiano, ma Denis ha voglia d’imparare e di far valere il suo strapotere fisico. Deve ancora inserirsi dal punto di vista tattico, ecco perché ieri Inzaghi e i suoi collaboratori si sono concentrati reparto per reparto. Ora s’inizia a fare sul serio e non c’è più molto tempo. Anche perché i prossimi test serviranno a capire pure se è il caso di reintervenire sul mercato. E’ troppo giovane ancora l’ultimo acquisto Cipriano, Wallace è in uscita e Bastos resta in bilico. Solo però se salutassero entrambi (e non Patric alternativo pure al sempre acciaccato Marusic e Lazzari), si potrebbe pensare a un nuovo innesto.Bisogna ancora capire cosa invece succederà a centrocampo. Stasera in Inghilterra Milinkovic resterà a riposo, il Manchester minaccia di scaricarlo. Così sostengono Oltremanica se dovessero essere spesi 80 milioni per Maguire, difensore del Leicester, oltre quelli per Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona. Club che vuole svendere (perché in scadenza nel 2021) anche Bas Dost, nome monitorato dalla Lazio per l’attacco. Il 30enne olandese vorrebbe andare a parametro zero, ma l’agente Mendes potrebbe convincerlo a sbarcare a meno di 10 milioni a Formello. Potrebbe essere un affare al di là della permanenza di Caicedo. Inzaghi pretende centimetri davanti e, con queste caratteristiche, non ha un altro punto di riferimento. Aveva pure chiesto Llorente, ma non convincono i 34 anni e i 3,5 milioni richiesti per l’ingaggio.Insomma i soldi potrebbero essere spesi altrove se Milinkovic restasse sul “groppone”. E’ praticamente sfumato il sostituto Yazici a centrocampo, il Lille – volato ieri a Istanbul per chiudere a 20 milioni – oggi potrebbe già ufficializzare l’acquisto del 22enne turco. L’alternativa rimane Szobozlai del Salisburgo, ma Tare avrebbe in mano anche un altro nome nascosto. Il diesse oggi volerà con la squadra e seguirà eventuali sviluppi di trattative al telefono. Intanto può godersi il “salto” di suo figlio: simile al padre, il sedicenne Etienne Tare è stato aggregato al ritiro della Primavera biancoceleste a Pietranlunga (Umbria), farà la spola tra l’Under 17 e la squadra di Leonardo Menichini almeno sino al 9 agosto. Niente raccomandazioni, dovrà meritarsi il posto. In uscita, invece, si blocca di nuovo l’affare col Benfica per Pedro Neto. E rischia seriamente di saltare. I portoghesi, per questioni di affollamento d’organico, non riescono più a garantire a Mendes e alla Lazio l’acquisto del talento a 20 milioni di euro circa. Un’operazione complicata che se non è sfumata, poco ci manca. Da definire anche l’affare Jordao col Monaco. Occhio pure a Wallace che, nonostante abbia trovato un accordo economico col Wolverhampton da tempo, potrebbe avere problemi ad andare in Inghilterra per questioni burocratiche. Intoppi, i portoghesi e il brasiliano, che non ci volevano.