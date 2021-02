Inzaghi: «Il Bayern? L'unica che volevamo evitare»

«La Sampdoria vive un ottimo momento, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, probabilmente dovevamo fare un gol in più. Nella ripresa abbiamo sofferto, la Samp ha fatto cambi importanti e ci ha creato qualche problematica, ma per un'ora siamo andati molto bene».

Fotografa così la vittoria per 1-0 della Lazio contro i liguri il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. «Indipendentemente dai tre dietro penso che la squadra abbia fatto una partita difensivamente attenta. Correa e Immobile erano sempre con noi, i ragazzi dietro hanno fatto bene. Siamo in emergenza e dobbiamo soffrire, l'abbiamo fatto insieme. Penso che la vittoria sia meritata -precisa il mister nel post gara-. Penso che queste riserve siano quelle che ci hanno permesso di passare il turno in Champions, cosa assolutamente non scontata, e di essere in un'ottima posizione in campionato. Sappiamo che con tante partite ci possono essere delle complicazioni, noi ne abbiamo avute più del dovuto. Quando riuscivamo ad essere al completo ci giocavamo lo Scudetto». «Giochiamo insieme da cinque anni, i nuovi li dobbiamo inserire gradualmente, ma io non ho appunti da fare: gli obiettivi erano due, passare il turno in Champions e mantenere l'Europa che conta, sapendo che abbiamo delle corazzate contro, più attrezzate di noi, ma è una costante da cinque anni e noi vogliamo rimanere lì, perché crediamo nel lavoro che facciamo». E ora il Bayern. «L'avversario che avremmo voluto evitare»

