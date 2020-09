© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il richiamo del campo, il servizio di Leiva. È tornato Lucas. E’ uscito dal tunnel in cui era finito ormai quasi sette mesi fa. L’operazione al ginocchio decisa durante la quarantena, la riabilitazione forzata, la ricaduta, il rischio di un nuovo intervento e infine il ritorno in campo a Frosinone sabato sera. L’11 luglio contro il Sassuolo aveva giocato 23’ l’ultima volta. Era rientrato prima 45’ col Milan e un altro tempo allo stadio del Mare nel ko contro il Lecce nella gara successiva. Non era Leiva: il ginocchio ancora scricchiolava, Lucas non riusciva a correre né ad allungare la gamba. Non impostava né aiutava la difesa.MEZZA SQUADRALa precarietà di Leiva è stato il problema più grave dopo la fine della quarantena. Adesso tutti se ne sono accorti, la Lazio non può fare a meno di “mezzasquadra” Leiva. Ecco perché il suo ritorno è la più bella notizia. Lucas ora carica, forza e il ginocchio non si gonfia. E’ successo anche dopo l’ultima partita, che doveva servire da controprova. Deve solo ritrovare la miglior forma. Forse non sarà pronto fra 10 giorni per la prima, ma l’obiettivo d’Inzaghi è poterlo impiegare nelle altre due gare infernali (Atalanta e Inter) di quella settimana.ESCALANTE SULL’ISOLAA Cagliari dovrebbe toccare ad Escalante, che ha sorpreso tutti per il suo ambientamento già in regia. Esiste ora un vice-Leiva, va testato in Serie A in Sardegna per essere sempre pronto alla staffetta con Lucas.LISTARientra e non si tocca, Leiva. Entro dopodomani la Lazio dovrebbe consegnare alla Lega la sua lista, che potrà però essere cambiata sino al 5 ottobre, giorno della chiusura del mercato in Italia. Come avevamo anticipato durante il ritiro di Auronzo, capitan Lulic sarà l’escluso eccellente, forse anche dopo quella data. Anche Lukaku rischia, ma altre uscite (occhio a Jony in Spagna) potrebbero cambiare la storia.