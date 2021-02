Lazio, Lotito sul rinnovo di Inzaghi: «La proposta c'è, è solo questione di tempo»

Inzaghi e Lotito, un rinnovo che si avvicina sempre di più. E una firma imminente sul nuovo contratto che arriverà fino al 2024. Quasi infastidito il patron risponde sull’argomento e sul perché ancora non c’è il nero su bianco. «Guardate – la premessa del presidente prima del monologo - qui non ci sono problemi o appuntamenti da fare, né tanto meno i piccioni viaggiatori che mandano messaggi, qui c’è un rapporto che va oltre, ci sentiamo tutti i giorni. Tra me e Simone non ci sono segreti o problemi come qualcuno dice, l’unico problema è solo il tempo, ed è colpa mia principalmente che non ci sono mai, lui preso da mille cose. Ma anche su questo non c’è da fare nessuna dietrologia o retro pensieri. Il rapporto proseguirà insieme senza problemi».

In settimana è prevista la fine di ogni cosa con tanto di annuncio. E’ solo questione di tempo, anche perché pure lo stesso Inzaghi alla vigilia della sfida con l’Atalanta aveva chiuso il discorso con un «è tutto a posto, a giorni si frimerà». Lotito non si arrende e parla della Lazio e del suo nuovo progetto che sta per cominciare: «Non vi dico chi, ma un giocatore quando è arrivato mi disse, guardandosi attorno: ma qui non si può non fare bene. Un altro che sono andato a salutare qualche giorno fa, mi ha fermato e detto: presidente questo è un sogno, ma quale Juve o Milan, qui siamo a un altro livello. Ho fatto un gran lavoro che ancora non è finito, ma ognuno è stato messo nelle migliori condizioni per arrivare al cento per cento e per avere il senso d’appartenenza».

Un fiume in piena, come al suo solito, anche se era tanto tempo che non parlava così a lungo e in maniera così specifica: “Scudetto? Gli obiettivi si raggiungono e non si annunciano. L’anno scorso avete visto che è successo un qualcosa che ha alterato le nostre prospettive. L’importante è che qualcuno nella società faccia il suo, lavorando in armonia, quando questo non avviene c’è confusione. Guardate Immobile, si è messo a disposizione della squadra con spirito di servizio e abbiamo vinto a Bergamo anche per queste cose qui»,

