6 Marzo 2021

di Alberto Abbate

Qui si fa la rivoluzione, senza alcuna distinzione: ruolo, lato e condizione. Così il “vecchietto” Lulic trasloca a destra, era successo un’altra volta proprio contro la Juve. Inzaghi decide d’ovviare in questo modo all’assenza di Lazzari, che tornerà soltanto contro il Bayern, causa elongazione. Sciolto pure il ballottaggio sull’altra fascia col redivivo (in campo solo 35’ nella ripresa con la Samp dal 12 dicembre) Fares, che stasera a questo punto sarà titolare, nonostante all’andata su Cuadrado abbia avuto una sbavatura letale. In alternativa provato anche il mediano Akpa Akpro, dopo tre giorni in cui il tecnico lo aveva testato sull’altro versante: l’uscita di scena di Betancour positivo e lo slittamento di McKennie hanno cambiato in corsa le idee. Il terzino Marusic arretra a destra nella difesa a tre per aiutare col suo fisico la Lazio contro Cr7. Al centro rispolverato Hoedt con Acerbi al suo fianco a sinistra al posto di Radu, che rientrerà soltanto contro il Crotone. Inzaghi preferisce stravolgere qualche posizione, piuttosto che cambiare modulo o utilizzare gli altri difensori arruolabili nello scacchiere. Comincia a diventare un caso Musacchio, in particolare: dopo un paio di spezzoni e il retropassaggio horror col Bayern, è sparito e finito ultimo nelle gerarchie.

LA SCARPA D’ORO

A centrocampo torna il trio delle meraviglie: Milinkovic, Leiva e un Luis Alberto scalpitante. Ieri magie in allenamento per lo spagnolo, che in Supercoppa ha già colpito la Juve. Tutti i big devono riscattare la prova di Bologna incolore. Correa deve farsi perdonare due occasioni clamorose sciupate, Immobile il rigore. Inzaghi non prescinde da questo tandem e Ciro stavolta promette di non sbagliare, dopo un digiuno che dura da quattro gare. Se stasera riuscirà a segnare, mercoledì potrà godersi al massimo la sua premiazione: appuntamento alle 11.30 in Campidoglio nella Sala delle Bandiere. Presenterà Giorgia Cardinaletti della Rai il cerimoniale.