Lazio, Inzaghi: «Meritavamo il successo, il pari non mi basta»

Deluso, nonostante il gol segnato da Correa al fotofinish per l'1-1,Simone Inzaghi: «Dovevamo vincere - le parole dell'allenatore biancoceleste - Nonostante il pareggio all'ultimo sono rammaricato per il risultato. Sapevamo che il Milan ci avrebbe aspettato però non siamo stati lucidi. I ragazzi sono stati comunque bravi a crederci fino alla fine». Il tecnico della Lazio, nell'ultimo minuto di recupero, è stato espulso dall'arbitro Banti per proteste. Curioso il siparietto tra l'allenatore e il direttore di gara prima dell'allontanamento dal campo. « Io non me ne vado » ha urlato Inzaghi a Banti. Ultimo aggiornamento: 21:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA