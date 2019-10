Lazio, Inzaghi: «Immobile mi ha chiesto di far tirare il rigore a Caicedo»

La Lazio espugna il Franchi in una gara ricca di emozioni e di polemiche:In particolare la Fiorentina ha protestato sul gol vittoria di Immobile, per un presunto fallo su Sottil. Soddisfatto l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi: «Avevo chiesto una partita importante - ha detto in sala stampa -. I ragazzi sono stati bravissimi». Sull'episodio contestato dalla Fiorentina «io credo che Guida in campo e Mazzoleni al Var siano garanzie. Già contro l'Atalanta non ho parlato» di episodi arbitrali. Io sono sempre molto tranquillo, anche quando i miei collaboratori mi hanno detto che c'era un rigore sacrosanto a favore della Lazio

. Sull'episodio del rigore sbagliato da Caicedo

o parlato con Immobile, mi ha detto che si sentiva di fare questo gesto verso Caicedo

. Sul match:

Avevamo bisogno - ha detto - di una partita importante, soprattutto per smuovere la classifica. Ero abbastanza tranquillo

. Inzaghi ha ritrovato Lukaku:

Ho un ottimo rapporto con lui - ha affermato -. Si è messo a lavorare molto intensamente dopo l'infortunio: se continua così può diventare una risorsa importante

. A Sky il tecnico della Lazio si è soffermato su Immobile:

un punto di riferimento per noi, un leader«, ha osservato.

