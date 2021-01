Inzaghi: «I miei splendidi, avevo visto gli occhi giusti prima del derby»

«Abbiamo fatto una grandissima gara. Di rabbia, aggressività, corsa e determinazione. I ragazzi sono stati splendidi. Avevo visto gli occhi giusti. La preparazione è stata nel migliore dei modi nonostante pochi giorni a disposizione. Abbiamo strameritato questa vittoria, voluta con tutte le nostre forze». Simone Inzaghi esprime così la sua soddisfazione per il 3-0 con cui la sua Lazio ha battuto la Roma nel derby. «Abbiamo perso punti per strada ma abbiamo anche fatto 45 giorni con infortuni e Covid, spesso giocando con 12 giocatori. La classifica si può recuperare, avevamo perso un pò di terreno. Ora è la terza vittoria consecutiva, ma dobbiamo mettere sempre in campo la stessa rabbia di stasera. Spero di poter ruotare tutti questi giocatori».

«Per noi era importantissimo vincere oggi, in Serie A non stavamo facendo bene, abbiamo attraversato un periodo non bello però nelle ultime settimane si è vista una squadra diversa, siamo migliorati e oggi l'abbiamo dimostrato con una mentalità vincente». Così Luis Alberto al termine del derby vinto dalla Lazio per 3-0 contro la Roma grazie a una sua doppietta al gol di Immobile. «Ora continuiamo così per crescere - ha aggiunto lo spagnolo a Sky - Stiamo migliorando contro le big, non possiamo perdere la concentrazione se no non vinci». Per lui quinto gol nelle ultime sei partite: «Questo si dice fuori, ma io aiuto la squadra - conclude - ora sono contento che ho segnato, ma non mi ha preoccupato non segnare. Capita, dipende dal tempo, continuiamo a lavorare»

Ultimo aggiornamento: 23:49

