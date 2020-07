© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Udine mercoledì pioveva, a Formello ora diluvia. Perché l’emergenza non si ferma, continua. Fra gli infortunati s’aggiunge pure Radu alla lunga lista. Come per Lulic, Leiva, Marusic e Correa, anche per il rumeno la stagione rischia d’essere finita. Aveva preso un calcione da Okaka pronti via, c’ha giocato sopra per un tempo al Dacia Arena e si è procurato una lesione al solito polpaccio che già gli aveva dato più di qualche problema. Dovrebbe toccare a Bastos, nonostante l’affaticamento, prenderne il posto sul centro-sinistra. Su Patric pesa ancora la squalifica, Vavro è alle prese con una fastidiosa pubalgia. Si contano gli uomini sulle punte delle dita, l’allarme ora risuona forte pure in difesa: rimangono solo Acerbi, apparso visibilmente stanco alla settima gara consecutiva, e Luiz Felipe guarito dalla lesione, ma appena rientrato dall’infermeria.L’ESPERIMENTONon è nemmeno escluso che Inzaghi possa ripetere l’esperimento disperato di mercoledì sera con Parolo al centro della retroguardia, anche se è a pezzi pure il centrocampista all’ottava gara consecutiva. Marco avrebbe bisogno di riposo, ma Leiva è out e bisogna inventarsi qualcosa pure in regia. Possibile che Cataldi stavolta ce la faccia, ma rimangono precarie le condizioni della sua caviglia.ATTACCONon c’è un lembo di campo scoperto dall’emergenza. A sinistra anche Jony è uscito malconcio dall’ultima sfida: tornerà titolare dunque Lukaku su quella fascia. A destra straordinari per Lazzari sul quale incombe (insieme ad Acerbi, Bastos e Cataldi) persino il pericolo diffida. Inzaghi punta tutto su Luis Alberto e Milinkovic e la loro vena. Spera di ritrovare contro la Juve pure quella d’Immobile sotto porta. Le statistiche certificano che la Lazio non riesce a vincere se lui non segna. Eppure, in questo senso, pure Caicedo dovrà essere molto più abile a fargli da spalla.Inutile lanciare dal primo minuto il baby Adekanye nella mischia, può essere più funzionale nella ripresa con la sua grinta. Per il futuro (e la Champions distante ormai matematicamente 3 punti) però Inzaghi ha già detto a Lotito al telefono di volere tutt’altra rosa. E sopratutto un’altra punta: Luis Suarez è il prescelto dopo i fasti di Saragozza, ma spunta anche Borja Mayoral, 23enne in prestito al Levante (9 gol) dal Real, come alternativa.Alberto Abbate