Inter, Inzaghi: «Mia la decisione di far tirare il rigore a Dimarco». Atalanta, Gasperini: «Usciamo da questa partita più consapevoli e forti»

Sabato 25 Settembre 2021, 21:21

Succede di tutto, nel pomeriggio di Milano. Gol, spettacolo, cambi di fronte, ma anche un rigore sbagliato e un gol annullato sono gli ingredienti che animano la gara tra Inter e Atalanta. Il 2-2 è il risultato finale di questa folle gara di San Siro. A parlare sono i protagonisti Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn, nel post partita.

Inzaghi: «Rimane l'amaro in bocca. Mia la decisione di far tirare il rigore a Dimarco»

«Partita molto emozionante, la gente si sarà divertita, ma rimane l'amaro in bocca. Avremmo meritato qualcosa in più, per occasioni, senza rigore, senza togliere nulla a loro perché hanno fatto la partita ottima come l'Inter», ha iniziato Inzaghi. «Ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato ma nei primi venti minuti del primo tempo e nel secondo tempo si è visto un'ottima Inter contro una squadra forte - ha proseguito ancora il mister -Dimarco? È stata mia la decisione di fargli tirare il rigore. Mi sembrava più fresco di Perisic. Mi spiace perché sta facendo un grandissimo inizio di stagione e si meritava la vittoria a San Siro sotto la sua curva. Sono contento perché ho visto una bella partita contro una squadra che ce l'ha messa tutta. Continuiamo così in questo inizio di campionato».

Gasperini: «Usciamo da questa partita più consapevoli e forti»

«Ci sono stati momenti a favore di una squadra e momenti a favore dell'altra, è stata una grande partita tra due compagini che hanno cercato di vincere. Non ci siamo mai tirati indietro nel tentativo di prendere quelle davanti, usciamo da questa partita molto più consapevoli e forti», ha detto, invece, Gasperini ai microfoni della piattaforma streaming.

«Siamo andati vicini a perdere con il rigore e vicino a vincere con il gol di Piccoli. I cambi dell'Inter hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche giocatore acciaccato - ha continuato il tecnico dell'Atalanta-. Non siamo riusciti a tenere su Dimarco da terzo difensore, l'ingresso di Pasalic poi ha sistemato le cose. Ho detto che Inter, Milan e Napoli hanno dimostrato di più, la Juventus rientrerà e dopo c'è la seconda fascia dove possono rientrare Torino e Fiorentina. Malinovskyi? Ha aggiustato il tiro, ha fatto un gol straordinario. Sono stati tutti bravi, andar sotto dopo pochissimi minuti a Milano rischi di prendere l'imbarcata», ha concluso Gasperini.