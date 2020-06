Lazio, Inzaghi: «Premiato il sacrificio del gruppo, vittoria di carattere e cuore»

Successo pesante. Sofferto, in rimonta sulla Fiorentina. Inzaghi se lo tiene stretto, anche perché le assenze hanno pesato:

È stata una vittoria di carattere e cuore, perché è evidente che in questo momento abbiamo qualche problema a livello numerico. Correa, Marusic e Vavro li ho convocati anche se non hanno potuto allenarsi bene. Radu a Bergamo aveva chiesto il cambio, Lukaku era stato fermo cinque mesi. Abbiamo fuori Leiva, Ramos, Lulic, per noi sono giocatori importanti. La Fiorentina è una squadra organizzata, non era facile, ringrazio la squadra, questa volta ho dovuto chiedere un sacrificio in più

Cacciato da Fabbri nel finale, salterà la partita con il Torino: «Erano anni che non subivo un'espulsione, mi dispiace se sono stato maleducato, è stato un momento di nervosismo. Peccato, se fossi stato soltanto ammonito avrei potuto essere con la squadra martedì». La rosa incompleta ha creato disagi soprattutto nel primo tempo: «Tornando a questa partita, abbiamo dovuto spendere tanto dopo aver provato a gestire la prima mezz'ora. A sinistra, per via delle assenze, inizialmente non siamo riusciti a sviluppare gioco come a destra. Anche Luis Alberto ha sofferto un po', ma poi è salito di rendimento, fino a segnare il gol decisivo».