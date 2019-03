Lazio, InzagLazio, Inzaghi: «Troppe chance sprecate, serve più cinismo»hi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono molto arrabbiato, vedere una squadra giocare così dovrebbe portarti ad essere contento ma sono deluso del risultato perché dopo un primo tempo così dovevamo vincere. Le altre corrono e non possiamo permetterci di perdere punti, nel secondo tempo abbiamo perso un pochino di palleggio ma a Firenze Strakosha non ha fatto una parata e Terracciano ha fatto il fenomeno», ha detto Simone Inzaghi ai microfoni di Sky.«È stato un peccato, siamo arrivati 4-5 volte nel primo tempo davanti al portiere, ho messo Badelj per recuperare il palleggio dopo aver preso gol su un contrasto perso a centrocampo. C’è contentezza per quanto visto, ma in questo momento dove tutte corrono un pareggio non serve a nulla. Ho provato con il doppio regista a recuperare palleggio, per 50 minuti abbiamo giocato bene poi loro sono saliti, al di fuori dei moduli conta l’interpretazione e la partita l’abbiamo fatta come era stata preparata. Non ci hanno creato grossi problemi al di fuori del gol, che dovremo analizzare perché siamo usciti troppo frettolosamente a sinistra e bisognava marcare meglio Muriel».Sul futuro, legato alla corsa Champions, il tecnico ha spiegato: «Sappiamo però che giocando così come fatto anche con la Roma e con il Milan perderemo poche partite, probabilmente il palo interno la prossima volta entrerà e vinceremo. Questo risultato ci farà crescere, anche se torniamo a casa con due punti in meno e questi pesano moltissimo. Correa è molto giovane, ha ancora margini di miglioramento perché è un professionista molto serio e sempre disponibile. Deve migliorare in fase realizzativa perché segna ancora troppo poco, ma ha tutta la disponibilità per diventare grande».