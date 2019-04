Lazio, Inzaghi: «Massima attenzione alla Spal. Radu e Correa da valutare»

Ultimo aggiornamento: 15:19

Chiede la massima attenzione, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, soddisfatto per la vittoria con l’Inter, è già concentrato sulla Spal. «Abbiamo qualche giocatore da valutare, che ha preso colpi importanti a San Siro, ma mancano più di 24 ore e abbiamo lavorato bene su questi campi», ricorda il mister dal centro sportivo Vismara di Milano, alla vigilia del match con i ferraresi. «Dobbiamo fare una partita importante - avverte Inzaghi -. Abbiamo lavorato bene, recuperato energie e ieri sera siamo stati a cena insieme qui». Un’occasione per fare gruppo e sfruttare il «calendario che ci ha presentato queste due partite in trasferta attaccate».STRATEGIAPer fare risultato al Paolo Mazza servirà grande concentrazione da parte di tutti. Anche perché «la Spal è una squadra molto organizzata, con un allenatore (Semplici, ndr) che è lì da tre anni, molto preparato e bravo». Inzaghi avverte: «dovremo essere attenti e fare una grande gara in uno stadio caldo in cui servir la massima attenzione». Pochi dubbi sul modulo, che sarà ancora il 3-5-2. Qualche interrogativo sugli interpreti: «Dovrò valutare e chiaramente non correrò rischi, perché abbiamo tante partite ravvicinate - ricorda Simone -. Ho la fortuna di avere tutti a disposizione. Dovremo valutare domani con calma le condizioni reali di Radu, Pedro Neto e Correa, vedremo di fare la formazione con molta tranquillità».