Inzaghi, che ritmo: meglio della Juventus nelle “piccole” gare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sbaglia un colpo contro le piccole. La Lazio di Simone Inzaghi è un rullo compressore quando non affronta le big. Le sconfitte con Juventus, Napoli, Roma e Inter confermano il trend della passata stagione: squadra arrendevole contro le prime della classe, corazzata infallibile con i club di “provincia”. Finora, in dieci giornate di campionato, la Lazio ha vinto contro Frosinone, Empoli, Genoa, Udinese, Fiorentina e Parma. Incontri facili solo sulla carta che spesso nascondono insidie difficili. Chiedere alla Juventus, fermata all’Allianz Stadium dal nuovo Genoa di Ivan Juric. La marcia della Lazio, invece, non ha avuto intoppi nell’affrontare le piccole: Simone Inzaghi (con 18 punti in sei partite) non è secondo neanche a Massimiliano Allegri (con 22 punti ma in otto confronti). Il tecnico laziale non ha intenzione di interrompere la scia e ha già messo nel mirino il prossimo match con la Spal: l’occasione per riprendere il cammino verso la Champions League, dopo il 3-0 rimediato lunedì sera dall’Inter. Le sconfitte con le grandi rallentano la corsa verso l’Europa che conta, ma se la Lazio dovesse confermarsi schiacciasassi con le altre della Serie A il quarto posto sarebbe comunque alla portata.Lo scorso anno, al netto degli errori del Var, costarono cari i passi falsi con Spal, Genoa, Bologna e Crotone. Errori da non ripetere a partire da domani. All’Olimpico sono previsti circa 27mila spettatori (7mila i tagliandi staccati più gli abbonati). La società ha avviato delle promozioni in tutti i settori. Gli under 16 possono acquistare i biglietti per curve e distinti a 5 euro, mentre l’intero costa 10 euro. Insomma, prezzi bassi per riempire e colorare lo stadio.Un aspetto a cui la Lazio tiene molto. Un’arma in più anche in sede di mercato, come ammesso da Gianluigi Buffon. «Dopo l’addio alla Juventus, avrei potuto prendere in considerazione la Lazio perché i tifosi mi hanno sempre trattato come un campione, un uomo da onorare», ha detto l’estremo difensore del Paris Saint Germain, che ha sempre gradito e ricambiato le attenzioni dei supporter biancocelesti. «Questo ha un valore importante - ha continuato l’ex portiere della Nazionale -, ma penso che la soluzione migliore fosse lasciare l’Italia, ampliare il mio mondo di conoscenze». Insomma, quando il rispetto per la persona va oltre i colori e la rivalità calcistica. Curiosità: Lazio–Spal sarà la seconda delle sei partite previste su Dazn. Per rivedere la Lazio su qyella piattaforma si dovrà attendere il match della quindicesima giornata previsto sabato 8 dicembre alle ore 20.30 contro la Sampdoria.