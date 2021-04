Fonseca: «Colpa mia». Pellegrini: «Sono senza parole, ma proveremo a rimontare»

Un disastro, squadra quasi senza parole. Tecnico, Fonseca, al capolinea. «Abbiamo disputato un bel primo tempo, nella ripresa non siamo esistiti. Siamo stati condizionati dai tre infortuni, poi Diawara e Smalling erano in difficoltà fisica. Comunque il black out è difficile da spiegare, siamo entrati senza aggressività, sbagliando molto. Quando loro hanno fatto il terzo gol la forza mentale è venuta meno». Così l'allenatore della Roma Paolo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport, che si definisce il «principale responsabile di quello che è successo. Il mio futuro? Non è il momento di parlarne». «Arrivare alle semifinali e fare questo primo tempo è stato comunque molto positivo, ma il secondo tempo è stato tutto sbagliato - ha detto ancora Fonseca -. Non è stato un problema tattico, lo si è visto nel primo tempo. Abbiamo perso giocatori importanti e non abbiano avito la forza mentale per tenere il campo nella ripresa. Senza la possibilità di fare cambi era molto difficile giocare con una squadra contro il Manchester United».

È difficile dire qualcosa in questo momento, parlare di quel che è successo. Posso dire solo che sicuramente daremo tutto nella gara di ritorno, finchè l'arbitro non fischierà la fine. Sarà difficile recuperare, ma non siamo ancora fuori dall'Europa League. Le critiche ce le aspettiamo, noi e l'allenatore, e sono giustificate». Lo ha detto il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, a Sky Sport dopo la sconfitta a Manchester. «Abbiamo sbagliato perché non possiamo buttare via tutto ciò che è stato fatto di buono, non c'è niente da salvare - le parole del centrocampista Bryan Cristante -. Non siamo stati bravi a restare compatti. Dovevamo abbassarci di più e provare a mantenere il risultato, abbiamo provato a recuperare e a vincerla, ma abbiamo sbagliato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA