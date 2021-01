Due anni con la maglia dell’Atalanta, quattro con quella della Lazio. Per Roberto Rambaudi, per tutti Rambo, la sfida di dopodomani non è facile da decifrare, ma spera che si tinga di biancoceleste. «Se vince a Bergamo, la Lazio potrebbe decollare e, perché no, riprendere il discorso interrotto prima del lockdown», la speranza dell’ex ala destra ora allenatore.

È una partita che le dà emozioni particolari?

«All’Atalanta sono legato, ho avuto Lippi e Prandelli, giocato con talenti pazzeschi, sono stati due anni intensi e belli, ma poi sono venuto a Roma ed è stato amore a prima vista, per la città e per la Lazio».

Ogni volta che le due formazioni si affrontano c’è il festival del gol.

«Sono due squadre che giocano a calcio, due che hanno un livello tattico e fisico molto alto. Sono due bellissime filosofie, anche se molto diverse».

Si spieghi.

«L’Atalanta ha un leader che si chiama Gasperini, il suo spartito viene suonato alla perfezione da tutti i suoi giocatori che diventano grandi anche grazie a lui e alle sue idee».

E i biancocelesti?

«Anche la Lazio ha il suo progetto tecnico, ovvio, plasmato benissimo da Inzaghi che è stato ottimamente supportato da gente come Tare e Peruzzi. Rispetto ai nerazzurri, i biancocelesti hanno 10-12 giocatori di livello, con 4-5 top che spingono e stimolano gli altri».

Una scontro decisivo.

«Chi vince tra Lazio e Atalanta fa un grande allungo, forse per qualcosa di diverso dalla qualificazione in Champions. È un campionato anomalo e tutto può ancora succedere».

Gasperini quando affronta la Lazio si trasforma…

«È molto bravo come tecnico, ma non è simpatico. Quando disse di Immobile tuffatore o quando ricorda insistentemente il mancato rigore su Bastos nella finale di coppa Italia ha una caduta di stile. Non lo so, forse la sua è una strategia, ma non so se stavolta andrà a buon fine».

