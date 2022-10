Sabato 15 Ottobre 2022, 13:41

Ci vorrebbe uno come Claudio Gentile. Per ricompattare lo spogliatoio della Juventus, riconquistare i tifosi e trascinare i compagni sul campo, come nel derby del 25 ottobre 1981, deciso proprio dal suo colpo di testa vincente allo Stadio Comunale. Il Toro non batte la Juve dal 2014 (dopo 20 anni di astinenza) ma stavolta (in campo oggi alle 18) è diverso. Sono i bianconeri a giocarsi la stagione contro i granata: dopo il crollo ad Haifa e un ritiro controverso la terza sconfitta consecutiva potrebbe essere fatale. «Non ho mai vissuto un momento così complicato nelle mie 11 stagioni a Torino». Claudio Gentile non fa sconti: «Quando la Juve non lotta per il vertice è un'annata fallimentare, le responsabilità sono di tutti, ma credo che Allegri possa ancora recuperare il gruppo. Il Torino parte favorito, per i bianconeri potrebbe essere la svolta».

Gentile, qual è stato il giorno più critico della sua avventura alla Juventus?

«Lo scudetto perso a Perugia nel 1976 all'ultima giornata, gol di Curi. Ha lasciato il segno, una delusione senza eguali. Pur avendo fatto un grande campionato nel finale ci siamo arenati».

Cosa manca invece a questa squadra?

«E' deludente, non riesce a portare a casa la vittoria negli appuntamenti decisivi. Ora ha bisogno di una reazione per recuperare un minimo di fiducia».

Lo spogliatoio è unito?

«Vedo una squadra che ha un gran bisogno di togliersi un gran peso di dosso».

Il ritiro può essere una soluzione?

«Io ne ho fatti di ritiri, ma non punitivi. E' una decisione che può risolvere alcune dinamiche, e aumenta la sintonia: noi avevamo bisogno di ritrovarci. Ed eravamo tutti d'accordo. Non è normale che alcuni giocatori contestino la scelta imposta da Allegri: non capiscono che a volte può essere utilissimo».

Se potesse dare un consiglio alla Juve in questo momento?

«Parlatevi. Tra giocatori, fatelo il più possibile. Loro vanno in campo, loro devono risolvere la situazione».

Come si esce dal tunnel?

«La Juve intanto deve ritrovare se stessa. Sfruttando il ritiro per tornare sul pezzo. Da lì si può iniziare a costruire, individuando problemi e soluzioni».

Andrea Agnelli ha chiesto scusa e parlato di vergogna dopo il Maccabi.

«Bisogna essere d'accordo per forza, nessuno ha il polso della situazione quanto lui. Parole pesanti, ma giuste; giocatori e allenatore devono capire che la situazione è grave».

La squadra ha la forza per uscire da questo momento?

«Direi di sì, la squadra c'è e pure i campioni di alto livello. Ma stanno giocando ben al di sotto delle loro potenzialità».

Quanto peso ha avuto il Mondiale invernale su questa stagione?

«E' una novità assoluta, credo abbia inciso per un buon 30% sulle difficoltà. Gli allenatori hanno dovuto modificare la preparazione, si è lavorato in modo diverso su carichi e programmazione».

Agnelli ha confermato Allegri, scelta coraggiosa?

«Sono convinto che un allenatore non diventi incapace di colpo. Deve dare la scossa, può ancora farcela».

Allegri ha detto che non si dimetterà

«Un allenatore cerca sempre di trovare la soluzione per tornare in linea, Max ha la volontà di dimostrare che ha la squadra in mano. E' compito suo riportare questa Juve ai livelli che le competono».

Da ex allenatore come si spiega questo crollo inatteso della Juventus?

«Per fortuna nel mio curriculum in panchina sono più le vittorie degli insuccessi. Ho vinto un bronzo olimpico ad Atene e gli Europei Under 21, grazie a un gruppo perfetto e affiatato. Quasi sempre è una questione di motivazioni».

Che effetto le fa l'Italia fuori dai Mondiali per la seconda edizione consecutiva?

«Non voglio appesantire il clima, ma uscire contro la Macedonia è semplicemente inaccettabile».