Alia Guagni, la campionessa di calcio femminile: «Senza donne mai in campo»

Il telefono fa appena un paio di trilli e dall'altra parte Alia Guagni risponde con voce squillante. E' in ritiro con le «ragazze», come le chiama lei, per preparare la sfida con il Mozzanica (fischio d'inizio ore 14,30). Una gara importante per la classifica della Fiorentina di cui lei è la bandiera: terzo posto a sole tre lunghezze dalla Juventus capolista. Un eterno duello quello con le bianconere. Un primo round Alia lo ha già vinto a dicembre battendo le due attaccanti di mister Rita Guarino, Cristiana Girelli e Barbara Bonansea, al Gran Galà del Calcio: la Guagni è stata eletta, per il secondo anno di fila, come migliore calciatrice della stagione 2017/2018. «Non ci potevo credere, per la seconda stagione un premio così importante a un difensore che ha sempre scelto di difendere i colori della sua città. Un emozione grande e una grandissima soddisfazione, un riconoscimento che sicuramente è merito della mia squadra». Già, un difensore cresciuta però con il mito di Gabriel Omar Batistuta che faceva «la mitraglia» sotto la curva Fiesole. Anche se poi ci tiene a sottolineare che «sono un tipo da calcio giocato, non da calcio in tv e passo la maggior parte del tempo sui campi e quando ho del tempo libero preferisco dedicarmi ad altro».LEADER NATADifensore in campo ma anche fuori. Il movimento femminile ha bisogno di leader e lei ne ha la stoffa. Non si nasconde quando le domande diventano più scomode. Inevitabile allora parlar della polemica legata alla presenza delle donne in settori riservati dello stadio di Gedda, in Arabia Saudita, dove il 16 gennaio si giocherà la finale di Supercoppa italiana maschile. «E' una situazione difficile da digerire. Sappiamo le condizioni delle donne, basti pensare che poco tempo fa non potevano neanche andare allo stadio. La scelta di giocare la partita è probabilmente dettata da motivi che vanno al di là dei semplici diritti umani». Fosse toccato a lei risponde sicura «non credo che sarei scesa in campo perché non è giusto premiare una scelta che moralmente non sopporto».LE DONNE IN ITALIAQuello delle donne è un tema che sente molto forte. Sulla pelle. Eh già perché nonostante tutto anche in Italia c'è un problema serio. «Siamo un paese che ha ancora tanti pregiudizi purtroppo, ma per fortuna un po' stiamo cambiando, stiamo crescendo. L'Europa ci insegna ad abbandonare il nostro retaggio culturale basato su stupidi cliché e iniziare a credere di più nelle donne». Si definisce «più fortunata di altre sue colleghe. Non sono una ragazza che porta rancore e tendo a farmi scorrere addosso i dispiacere soprattutto se vengono da persone della quale non ho interesse ne stima. È successo qualche volta ma non mi ha segnato minimamente». Il calcio femminile è passato da essere definito dall'allora presidente della Lnd, Felice Belloli come formato da «quattro lesbiche» a un movimento che piano piano si sta ritagliando uno spazio sempre più importante: «il periodo in cui se ne uscì il presidente con quella pessima affermazione era un periodo di cambiamenti per tutto il movimento. Si sono fatti passi da gigante da allora e finalmente si è iniziato a capire che il calcio femminile ha un potenziale incredibile che deve soltanto essere sviluppato». E' una ragazza tenace e positiva che se guarda in avanti vede: «un futuro migliore, tante più soddisfazioni e tante più prospettive». Indietro, invece, «i tanti sacrifici che la mia generazione e le precedenti hanno fatto affinché si raggiungessero questi traguardi. Tutto quello per cui abbiamo lottato con orgoglio e passione». Le differenze grandi con il calcio maschile «sono nello sviluppo. Il calcio femminile è secoli indietro e ha bisogno di crescere, sotto tutti i punti di vista (gioco, dirigenziale, gestione, economico). Limitarsi soltanto all'aspetto economico sarebbe riduttivo. Abbiamo bisogno di tempo e soprattutto qualcuno che punti su di noi per crescere, e adesso siamo sulla strada giusta».