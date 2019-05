Internazionali, Luis Alberto e Correa al Centrale per Nadal-Verdasco

Il relax dopo il trofeo, ma sempre al Foro Italico. Joaquin Correa, Luis Alberto e Senad Lulic nelle lounge del Centrale del tennis per il derby spagnolo tra Rafael Nadal e Fernando Verdasco, vinto dal maiorchino 6-3 6-0. Un pomeriggio diverso per i giocatori della Lazio, reduci dalla vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta mercoledì sera. Ottenuta la qualificazione alla prossima Europa League senza dover passare per i preliminari, i biancocelesti hanno deciso di trascorrere così il giorno di riposo in più concesso da Simone Inzaghi. Particolarmente coinvolto al match Luis Alberto, connazionale e amico dei due tennisti. Ieri altri calciatori si erano affacciati agli Internazionali: Danilo Cataldi e Ciro Immobile, entrambi tifosi di Roger Federer, che oggi si è ritirato dalla terra rossa di Roma.



Ultimo aggiornamento: 17:44

