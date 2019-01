Inter, Wanda Nara polemica : «Mi piace chi parla in faccia»

La telenovela Wanda Nara-Inter per il rinnovo di Mauro Icardi non sembra essere vicina alla conclusione. La moglie-manager del capitano nerazzurro, che già nelle scorse settimane aveva provocato la società, ha lanciato oggi un messaggio criptico sui social: «Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: in faccia, in maniera diretta e con le palle», ha scritto in un post su Instagram, senza tuttavia fare altri riferimenti. Anche se tra i tifosi nerazzurri sui social non manca chi intravede un messaggio verso la società. Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA