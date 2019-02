Inter, Wanda Nara pubblica una foto di Icardi in lacrime con la maglia nerazzurra

Un collage di foto che ritraggono Mauro Icardi in lacrime con la maglia dell'Inter e mentre applaude commosso i tifosi: Wanda Nara pubblica un messaggio su twitter a notte fonda che ha il sapore di un addio o, forse, una dimostrazione del senso di appartenenza dell'attaccante ai colori nerazzurri. Poi ritwitta i gol più belli di Icardi che vengono pubblicati dai tifosi. In molti, sul profilo della moglie e agente, gli chiedono di sistemare la situazione con il club nerazzurro, messaggi che anche Wanda Nara condivide. Poi questa mattina risponde ad una tifosa che afferma di non voler andare a San Siro visto che Icardi non ci sarà: «Vai allo stadio e oggi forza Inter».



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/mIlpFWPfuF">pic.twitter.com/mIlpFWPfuF</a></p>— wan (@wandaicardi27) <a href="https://twitter.com/wandaicardi27/status/1096928396364472320?ref_src=twsrc%5Etfw">17 febbraio 2019</a></blockquote>

