L'Inter di Inzaghi vince la Coppa Italia: il match contro la Juventus all'Olimpico è finito 4-2 ai supplementari. Si tratta dell'ottava Coppa Italia per i nerazzurri, la squadra non la vinceva dal 2011. Dai gol di Barella e Perišić, ai festeggiamenti in campo: ecco le immagini più belle della partita di ieri sera.