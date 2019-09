Inter, vietato distrarsi. Conte: «Abbiamo tutto da perdere»

Ultimo aggiornamento: 14:40

Vietato distrarsi. È il diktat dialla vigilia della trasferta di Genova in casa della Sampdoria.«Giocare a Marassi è sempre un'insidia. La Sampdoria è una squadra organizzata e con un tecnico bravo come Di Francesco. Si vede il lavoro dell'allenatore».Atteggiamento. «Dovremo fare molta attenzione perché sarà una partita difficile. È la classica partita dove abbiamo tantissimo da perdere».i. «Come dico sempre la partita con la P maiuscola è la prossima. È la quinta partita in pochi giorni per cui dobbiamo prenderci dei rischi, è giusto scegliere una formazione che dia garanzie e che vada in campo con l'intento di fare il massimo».Carattere. «Nessuno parte per perdere. Nella nostra testa c'è la ferrea volontà di cercare la vittoria. Averne ottenute cinque di seguito è importante e sicuramente sono frutto del lavoro che stiamo facendo, della disponibilità dei ragazzi, ma al tempo stesso sono passate solo cinque giornate».«Dobbiamo continuare con la stessa volontà e voglia, migliorando dove dobbiamo per dare continuità nei risultati. Come dico sempre è importante avere continuità di risultati se vuoi essere protagonista. Bisogna evitare gli alti e bassi».«I parallelismi sono difficili, sono situazioni diverse. Ricordo che al primo anno fummo bravi a vincere da imbattuti pareggiando tante partite. Le difficoltà le trovammo, il primo anno. Al tempo stesso nel Milan c'erano Thiago Silva, Ibrahimovic, Nesta, Gattuso. Una squadra forte. Fummo bravi e loro in alcuni aspetti mancarono, perché i superfavoriti erano loro. C'era l'Inter del Triplete, c'era il Napoli con Cavani-Lavezzi-Hamsik, squadre che sulla carta ci erano davanti».Scudetto. «Oggi non sei tra i favoriti, come ho sempre detto vedo Juventus e Napoli davanti a noi però questo non deve cambiare. La qualità del campionato quest'anno si è alzata. La Lazio è una squadra forte, che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia. Il Milan stesso ha buoni giocatori, un buon allenatore e una società forte».«Due anni fa a dicembre questo gruppo era in testa. A dicembre, non a settembre. È finito in Champions all'ultima giornata, dovendo andare a vincere in casa della Lazio».