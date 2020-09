Stavolta ci siamo. Arturo Vidal è ad un passo dal ritorno in Italia. Il centrocampista cileno ha raggiunto un accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto e nelle prossime ore sarà a Milano per le visite mediche che anticipano la firma con l'Inter. Per lui è pronto un biennale da 6 milioni di euro a stagione.



