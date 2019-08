Inter, via allo scambio Biraghi-Dalbert. La Fiorentina tratta Raphinha e De Paul

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difensore e l'attaccante esterno. Laè ancora da completare e prepara i ritocchi per l'ultima settimana di calciomercato. Per quanto riguarda il reparto arretrato, vengono monitorati quattro giocatori:(sul quale è forte anche il Sassuolo),(svincolato dopo l'esperienza alla Juve, ha avuto dei contatti anche con il Monaco). Impostato lo scambio Dalbert-Biraghi, il ds Pradé resta poi in pressing su Raphinha dello Sporting e De Paul dell'Udinese. Dopo l'accordo di massima con laper il prestito di Joao Mario, l'Inter invece prepara i documenti per Sanchez. Nessun ostacolo per l'arrivo dell'attaccante cileno, in prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni di euro: già domani potrebbe arrivare l'annuncio nerazzurro. Resta così una settimana per risolvere il caso Icardi.ha ribadito quanto già detto durante l'estate in via informale: «Mauro resta all'Inter e per me sarà così». Ma la risposta di Marotta non si è fatta attendere: «Siamo infastiditi per tempi e modi - le parole dell'ad a Dazn-. Smentisco che qualsiasi dirigente dell’Inter e tanto meno il presidente Steven Zhang abbia invitato Icardi a rimanere. Abbiamo dettato una strategia e l’abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti con questa strategia e nessuno può stravolgere una linea comune e decisa da tutti». «Il futuro di Icardi? Marotta è stato molto chiaro» il commento del tecnicoal termine della vittoria contro il Lecce.