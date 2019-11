Inter-Verona, in panchina con Conte c'è Fonseca junior

L'Inter di Conte è in emergenza, causa infortuni. Così il tecnico dell'Inter per il match contro il Verona che comincerà tra poco più di mezz'ora a San Siro, per la panchina ha portato con sé qualche giovane promettente. Uno di questi ha un cognome "pesante" per il mondo del calcio: Fonseca. Si tratta di Matias, figlio di Daniel ex di Cagliari, Napoli, Roma e Juventus. L'ex attaccante uruguaiano, oggi procuratore di calciatori, lo ebbe il 12 marzo 2001 durante l'ultima stagione giocata con la Juventus ma Matias nacque a Napoli. Oggi a San Siro Matias indossa la numero 40 che non dice nulla sul ruolo, che è quello di attaccante proprio come il padre. Fonseca junior si è messo in evidenza nell'ultimo turno di Youth League, la Champions degli under 19, segnando una tripletta nel 4-1 con cui l'Inter ha battuto il Borussia Dortmund.





