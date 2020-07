Verona-Inter, scintille in panchina tra Juric e Conte

Tensione alta durante Verona-Inter. Con lite tra Juric e Conte. Il tecnico clivense già prima del battibecco con Conte aveva urlato qualcosa alla panchina nerazzurra contro un collaboratore dell'allenatore pugliese. Poi, alla fine del primo tempo, sono volate parole grosse.



NON SE LE SONO MANDATE A DIRE

Contatto Lukaku-Kumbulla e l'arbitro fischia in favore del Verona. Conte chiede subito:"Che fallo è?". Immediata la reazione di Juric. E volano gli stracci con Conte:"Non rompere il c... e stai muto" urla il nerazzurro. E poi altre parole non trascriviribili ma perfettamente catturate dai microfoni in campo. Tensione altissima e secondo tempo bollente.

