Inter, Vecino carica: «Battiamo la Juventus e chiudiamo il discorso Champions»

«Abbiamo la possibilità di chiudere la corsa Champions contro i bianconeri, ci saranno alcune sfide decisive anche per le altre squadre. È una gara sentita per l'ambiente e per i tifosi, la Juve è la squadra che dimostrato più regolarità. Ha vinto otto scudetti consecutivi e deve essere un riferimento. È un club in pianta stabile in Europa». Sono le parole del centrocampista uruguaiano Matias Vecino in vista del 'derby d'Italià contro i bianconeri. «Inter pronta a lottare per lo scudetto? Possiamo pensare di poter competere, ma serve il campo, è lì che dobbiamo dimostrarlo -prosegue il giocatore ai microfoni di Sky Sport-. Dobbiamo lavorare per avvicinarci ancora di più, nei prossimi anni l'Inter può tornare a lottare per vincere lo scudetto, è un obiettivo della società, ma bisogna dimostrarlo. Dirlo adesso non ha senso».





