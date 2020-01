Inter, l'ultimo ostacolo è la Dea. Conte: «Sono anche più forti dell'anno scorso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimo ostacolo dell’andata è quello più difficile. Domani sera a San Siro arriva l’Atalanta: «Stiamo attenti, sono più forti dell’anno scorso», avverte Antonio Conte.«Loro sono una squadra forte, quella che in questo momento è più in forma in campionato. Stanno facendo molto bene, continuano a crescere. È molto più forte anche dell’anno scorso».«Sta facendo un grandissimo lavoro e la qualità della rosa continua a migliorare. Lavorano di anno in anno sui dettagli. Il percorso di crescita è stato importante».«Mi aspetto una partita molto intensa, fisica, che sarà giocata a intensità importanti da ambo le squadre. Dobbiamo essere felici del percorso che stiamo facendo, stiamo lavorando anche noi molto sull'intensità».«Sinceramente ha poca valenza, vince chi taglia prima il traguardo. Detto questo, noi dobbiamo vincere domani e non sarà facile perché penso che l’Atalanta ci voglia rubare l’idea. Dobbiamo cercare di fare una grande gara e chiedere tantissimo a noi stessi, cercando di andare al di là delle nostre potenzialità».«Siamo miglior difesa e il terzo miglior attacco, con un gol in meno della Lazio. Già è diversa vista così, la situazione. Dipende sempre da come la si mette. Per vincere le partite devi comunque fare gol, deve esserci una fase offensiva importante soprattutto se sei una grande squadra. Detto questo l’equilibrio diventa fondamentale. Chi vince incassa meno gol, ma se non è il primo attacco è il secondo o terzo. Non ho mai visto vincere scudetti con squadre che hanno un attacco da metà classifica».