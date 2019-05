L'Inter esce dal Settlment Agreement con l'Uefa: i conti sono a posto

Conte è pronto per le grandi spese, dicono a Milano. I tifosi tornano a riprogrammare i grandi investimenti. L'Inter esce dal Settlment Agreement con l'Uefa per il Fair Play Finanziario. Ad annunciarlo è stata la stessa federcalcio europea, con un comunicato cui spiega che la società nerazzurra è stata considerata conforme «all'obiettivo generale degli accordi» siglati nel maggio 2015. Di conseguenza, l'Inter esce «dal regime transattivo», spiega l'Uefa nel comunicato.



L'ok dell'Uefa ai conti e la conseguente uscita dell'Inter dagli accordi sul Fair Play Finanziario dimostrano «la solidità e la crescita della società e il rafforzamento della sua posizione finanziaria, supportata da un approccio che è stato di totale adempimento alle regole imposte». Lo spiega l'Inter in un comunicato. Ultimo aggiornamento: 19:34





