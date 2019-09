Inter-Udinese, i voti: Godin regala l'assist della vittoria, Barella è in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6Nel primo tempo si vede solo su una conclusione di Walace. Nella ripresa è bravo su Lasagna.GODIN 6.5Debutta dal primo minuto ed è suo l’assist per Sensi.DE VRIJ 6Rientra dall’infortunio e non lascia spazio agli attaccanti dell’Udinese.SKRINIAR 5.5Meno preciso del solito. A inizio ripresa tiene in gioco Lasagna.CANDREVA 5.5Si fa vedere con qualche incursione in attacco, ma non crea pericoli.BARELLA 5Spesso in ritardo. Rischia quando commette fallo su De Paul.BROZOVIC 6Fa girare il pallone senza problemi. A volte indietreggia troppo, ma l’Udinese è agguerrita.SENSI 7.5In questo momento è l’Inter. Fa tutto lui con giocate, guizzi, tiri al volo e gol. Di testa. Chapeu.ASAMOAH 6Duella con Larsen. Poche le sue incursioni in fase offensiva.LUKAKU 5.5Il gigante belga si ferma dopo due gol in due partite, con tanto di sigillo anche con la sua Nazionale contro la Scozia.POLITANO 6.5È sempre il solito vecchio Politano. Quando ha la palla tra i piedi, si rende pericoloso. Pronti via, colpisce il palo.GAGLIARDINI 6Entra con lo spirito giusto.LAUTARO MARTINEZ 6In campo al posto di Lukaku, conquista delle punizioni da posizione pericolosa.CONTE 6.5Tre vittorie su tre e primo posto da solo. In attesa del Torino lunedì sera contro il Lecce.MUSSO 7Prodigioso su Sensi, reattivo su Politano, ma sul vantaggio nerazzurro non può nulla.BECAO 5Si fa sorprendere da Sensi, che lo anticipa di testa. In un colpo solo il centrocampista dell’Inter annulla i 23 centimetri di differenza tra i due.DE MAIO 6.5Non si lascia sorprendere da Lukaku. Non si fa intimorire dal belga.OPOKU 6Una prestazione senza sbavature.LARSEN 6Protagonista di qualche galoppata sulla fascia.JAJALO 5.5Meno pericoloso del solito. Manca il suo contributo.WALACE 6Prova a contrastare gli avversari interisti. Pericoloso nel primo tempo.SEMA 5.5Meno presente rispetto a Larsen. Spesso in affanno.FOFANA 6Il suo fisico fa la differenza in mezzo al campo, quando c’è da lottare.DE PAUL 4Inciampa nella provocazione di Candreva. Espulso, dopo che Mariani visiona le immagini al Var, per una manata in faccia all’esterno.LASAGNA 6Ce la mette tutta per impensierire il muro difensivo dell’Inter. Impegna Handanovic a inizio ripresa.BARAK 5.5Non aiuta la squadra, arriva sempre in ritardo.TUDOR 6La sua è una buona Udinese, fino all’espulsione di De Paul. I friulani non si arrendono mai.