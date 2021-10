Inter-Udinese, Inzaghi rivoluziona l'attacco: out Lautaro Martinez. Probabili formazioni, streaming e dove vederla in tv

Sabato 30 Ottobre 2021, 14:47

L'Inter ha tutta l'intenzione di dare seguito alla vittoria contro l'Empoli, ma la partita contro l'Udinese presenta delle insidie. I nerazzurri sono già di rincorsa all'undicesima giornata di Serie A, alle spalle di Milan e Napoli, ma con l'obiettivo scudetto che la squadra di Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di abbandonare.

Per questione, ci saranno delle rotazioni nella formazione dell'ex allenatore della Lazio in vista della Champions League, ma senza vere e proprie rivoluzioni. Riposa Lautaro Martinez, ancora a digiuno dal gol: al suo posto, occasione per Joaquin Correa al fianco di Edin Dzeko. Il bomber bosniaco, autore di un grande inizio di stagione, torna al centro dell'attacco, dopo il turno di riposo contro l'Empoli. Ballottaggio aperto sugli esterni, ma sulla fascia destra a prevalere dovrebbe essere Denzel Dumfries. Il terzino olandese è a caccia di riscatto, dopo le prestazioni negative dell'ultimo periodo, soprattutto contro la Juventus. Ecco le probabili formazioni del match.

Inter-Udinese, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu; 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 Correa. All.: Inzaghi

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri, 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 19 Larsen, 37 Pereyra, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto. All.: Gotti

Dove vederla in tv e diretta streaming

Il lunch match tra Inter e Udinese sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione attraverso l'app di DAZN, fruibile anche su dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). A trasmettere l'incontro sarà anche Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La diretta testuale sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.