Inter-Udinese, le pagelle: Politano è la solita certezza, Fofana regala il rigore

HANDANOVIC 6Una sola parata a 9’ dalla fine.VRSALJKO 6.5Corre su e già e dà tantissimi palloni in mezzo.DE VRIJ 6.5Quando c’è da fare a sportellate, l’olandese non si tira mai indietro.SKRINIAR 7Va ad azzannare i centrocampisti dell’Udinese e ne esce sempre bene.ASAMOAH 5Qualche cross interessante, ma in fase difensiva si deve ancora riprendere. Ammonito, sarà squalificato col Chievo.BORJA VALERO 5.5Sbaglia un po’ troppo. Lento anche nella costruzione del gioco.BROZOVIC 5I mediani dell’Udinese non lo mollano un attimo, cerca di difendersi.JOAO MARIO 6Qualche iniziativa in attacco. Meglio di Borja Valero e Brozovic.POLITANO 6.5Ormai sta diventando una certezza di questa Inter.ICARDI 7Ekong si fa sentire ogni volta che tocca palla. Ma è suo il rigore della vittoria.KEITA 6In campo al posto di Perisic, al quale lascia poi il campo. Si fa vedere di più nella ripresa.LAUTARO MARTINEZ 5L’argentino, ancora una volta, non lascia il segno.SPALLETTI 6.5Torna a vincere dopo l’eliminazione dalla Champions. Per questo sono tre punti importanti.MUSSO 6.5Bravo sulla conclusione di Asamoah e su quella da fuori area di Keita.TER AVEST 5Dalle sue parti non copre benissimo.LARSEN 6Una partita senza sbavature.EKONG 6.5Non si fa mai impensierire da Icardi.NUYTINCK 6.5Un avversario che non si supera con facilità.D’ALESSANDRO 5Il peggiore in campo dell’Udinese. Gioca in un ruolo non suo.FOFANA 5Sarebbe titolare in molte squadre. Gioca bene, ma non merita la sufficienza per il fallo di mano con il quale regala il rigore all’Inter.BEHRAMI 6.5Se c’è da difendere, lo fa senza problemi. Prova a lanciare qualche pallone in attacco.MANDRAGORA 5.5Inizia bene, poi perde qualche pallone di troppo. Nella ripresa sbaglia un’ottima occasione.DE PAUL 6Ha sempre qualche iniziativa interessante, ma non è mai decisivo.PUSSETTO 5.5Skriniar e de Vrij non lo fanno mai respirare.NICOLA 5.5Regge per 75’, poi l’Udinese prende gol.