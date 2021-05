Inter-Udinese, le formazioni ufficiali: diretta del match alle 15

La capolista della Serie A conduce con 88 punti e arriva da quattro vittorie: Verona, Crotone, Sampdoria e Roma; anche se è reduce dalla sconfitta contro la Juventus. L’Udinese, invece, si trova al dodicesimo posto con 40 punti e arriva da una sconfitta contro la Juventus e da un pareggio con il Bologna. Inoltre ha perso con Napoli e Sampdoria. Inter-Udinese è l'unica partita dell'ultimo turno a giocarsi alle 15, per dar modo all'Inter di onorare la premiazione dello Scudetto appena vinto. Sarà consentito l'ingresso a un numero limitato di persone tra sponsor, dipendenti del club e famiglie dei calciatori: in tutto mille gli ospiti allo stadio Meazza di Milano.

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Inter, ecco a cosa serviranno i 275 milioni di euro e chi è il... RICHIESTA ACCOLTA Inter-Udinese, mille tifosi a San Siro per la festa scudetto... SPORT Serie A, corsa per un posto in Champions League tra Atalanta, Milan e... SERIE A Inter-Udinese, la fotogallery

SEGUI LA DIRETTA

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Amnrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Sensi, Gagliardini, Young; Pinamonti, Martinez. Allenatore: Conte

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becão, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore: Gotti

📰 | MATCHDAY PROGRAMME 📲 Avete già sfogliato l'ultimo magazine della stagione? 💥 Un numero speciale in cui trovate tutto sui 25 Campioni d'Italia della nostra rosa e su questa giornata speciale 👉 https://t.co/0FbRZ3YUx4 🏆⚫️🔵🎉#InterUdinese #IMScudetto #FORZAINTER pic.twitter.com/XrTslrbA5Y — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 23, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA