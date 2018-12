Quando il campionato è stato sospeso: tutti i precedenti

Campionato sospeso? Si tratterebbe ovviamente di una decisione drastica ma a cui la Serie A non è nuova. In altre occasioni infatti il calcio italiano si è fermato per dare un segnale forte di discontinuità rispetto a fatti di sangue che nulla hanno a che vedere con il gioco più bello del mondo. La prima sospensione del campionato risale al 6 febbraio 1995, quando Vincenzo “Claudio” Spagnolo, tifoso del Milan, venne pugnalato e ucciso da Simone Barbaglia, prima della gara tra il Genoa e i rossoneri. Quando la notizia si diffonde le due squadre sono già in campo: i tifosi del Grifone urlano “assassini”, la settimana dopo il campionato si ferma. Più recente il fatto di sangue risalente al 2 febbraio 2007, quando negli scontri a margine del derby Catania-Palermo perde la vita l’ispettore Filippo Raciti a causa di un forte trauma epatico. Il calcio questa volta si ferma due settimane e dà inizio ad una stretta che rivoluzionerà il modo di vivere il calcio negli anni a venire: dall’introduzione della tessera del tifoso e dei tornelli allo stadio, passando per i biglietti nominativi per identificare chi entra negli impianti sportivi, fino al centro di commissione di vigilanza sugli scontri ritenuti a rischio. Diversamente andò in occasione della morte di Gabriele Sandri: dopo l’uccisione del tifoso della Lazio vennero rinviate Inter-Cagliari e Roma-Lazio, Atalanta-Milan fu sospesa.

