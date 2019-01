Inter, Thoir lascia il club: quote a fondo vicino a Zhang

Erick Thohir esce di scena e l'Inter ha un nuovo azionista di minoranza. Il fondo LionRock Capital, con sede a Hong Kong e vicino a Suning, ha infatti acquistato il 31% del club nerazzurro dell'imprenditore indonesiano, come annunciato dalla società in un comunicato. Thohir esce così definitivamente dall'Inter, dopo aver lasciato la carica di presidente lo scorso ottobre.



Si conclude così l'era Thohir, ringraziato dall'Inter nel comunicato «per l'impegno profuso», augurandogli inoltre i migliori successi futuri. Il nuovo azionista di minoranza è quindi LionRock Capital, il cui fondatore e ad è il 47enne sino-americano Daniel Kar Keung Tseung. Si tratta di un fondo di private equity creato nel 2011 che possiede anche una partecipazione in Suning Sports, la divisione sportiva del gruppo di Zhang Jindong. «Nel 2018 abbiamo raggiunto ottimi risultati - ha commentato il presidente dell'Inter Steven Zhang - che hanno portato all'interesse di LionRock Capital. Assieme ai nostri partner continuiamo a lavorare per rendere l'Inter un top club a livello mondiale». «FC Internazionale Milano ha un grande potenziale di sviluppo. LionRock Capital sosterrà pienamente l'obiettivo chiave dell'Inter, per rendere il Club una delle società migliori del mondo», ha dichiarato Tseung.

