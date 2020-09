Inter, tamponi e via la raduno ad Appiano

Presenti ad Appiano l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Alcuni tifosi hanno atteso i giocatori fuori dai cancelli del centro sportivo. La scorsa settimana si erano sottoposti a tampone alcuni giocatori rientranti dai prestiti, i nuovi acquisti e chi doveva svolgere un lavoro personalizzato. In particolare Nainggolan, Dalbert, Radu, Vecino, Hakimi, Vagiannidis. Tamponi risultati tutti negativi. De Vrij e Bastoni sono rientrati in anticipo dai ritiri delle rispettive nazionali per lievi infortuni.

La stagione 2020/2021 dell'Inter inizia oggi ufficialmente con il raduno dei nerazzurri ad Appiano Gentile. Mancano i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali ma si procede con i tamponi nel rispetto dei protocolli anti Covid. Sarà una settimana cruciale per il mercato dell' Inter . In arrivo Kolarov e c'è grande attesa per Vidal. Per mercoledì la rosa dovrebbe essere completa e si entrerà nel vivo degli allenamenti.