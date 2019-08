Inter, lo strano destino di Politano: in caso di offerte, può partire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo strano destino di Matteo Politano, riscattato dall'Inter a metà giugno per 20 milioni di euro, e ora in dubbio per Antonio Conte. L'esterno, arrivato dal Sassuolo nell'estate 2018, non è ufficialmente sul mercato, ma se dovesse arrivare un'offerta interessante, in viale Liberazione potrebbero prendere in considerazione l'addio. Tatticamente è un jolly utilissimo per i nerazzurri, come si è potuto vedere nella scorsa stagione con Luciano Spalletti in panchina. Politano ha totalizzato 48 presenze (36 in campionato) segnando sei gol (cinque reti in A), ma al di là dei numeri, il suo apporto è sempre stato importante. Ora con l'addio di Spalletti e l'arrivo di Antonio Conte le cose sembrano cambiante. L'ex ct sta portando avanti il 3-5-2 e vuole giocatori capaci di essere presenti sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Questo motivo è lo stesso che ha portato alla bocciatura di Perisic, che per ora nelle amichevoli sta giocando come seconda punta. Insomma, all'Inter si attendono offerte. Cedere Politano non è una priorità perché prima di lui ci sono Icardi (sta diventando complicatissimo), Nainggolan (lo cerca la Fiorentina, ma lui vuole tornare al Cagliari) e lo stesso Perisic. Offerte permettendo, che potrebbero spingere l'Inter a dire addio all'esterno ex Sassuolo.