Inter, Spalletti vuole gli ottavi: «Aspettiamo questo momento da anni»

Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Basta un punto per gli ottavi. L’Inter ci prova in casa del Tottenham: «Aspettiamo questo momento da anni», ha spiegato Luciano Spalletti.. «Il fascino di Wembley lo conosco tutti, è uno dei monumenti del calcio. Noi arriviamo da San siro e sotto questo aspetto siamo allenati, giochiamo davanti a 65mila e non vedo cosa possa emozionarci. Dal punto di vista emotivo può darsi, ma è da questo presupposto che si capisce se uno è da Inter o no. Le condizioni non sono perfette, ma è lo stesso sia per noi che per loro, non ci sono alibi».. «La forza del Tottenham è paragonabile al Barcellona. Sapevamo dal primo giorno che dovevamo andare a far meglio di una delle top a livello europeo. Ora abbiamo questa possibilità davanti, è quello che volevamo».. «Abbiamo la nostra identità e non vedo perché snaturare la squadra».. «Spero sia una notte da Inter. Soprattutto in queste partite qui non si passa da uno solo, anche se mi sembra sia cresciuto molto il livello di aver acchiappato quella concretezza che dobbiamo sempre avere in campo, facendo parte di questa squadra. Ci sono giocatori possono mettere il risultato in discesa a livello individuale».. «Abbiamo perso tre punti a Bergamo e hanno fatto male, ma quello che ho visto come atteggiamento fin dal primo allenamento per rimetterci dentro e non prendere sottogamba nessun avversario come successo contro il Frosinone per tutti i 90’ è un particolare importante. È stata la prima partita di questo periodo difficile e importante. Il primo passo è stato fatto, ci siamo preparati bene al secondo».