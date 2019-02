Spalletti: «Momento particolare, ma non catastrofico. Conte? Può andare dove gli pare»

«È un momento particolare ma non così catastrofico. Critiche esagerate? Non lo so, magari lo sapete voi. Da qui a dire che è tutto da buttare via...». Così il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della gara col Bologna. «Non vedo tanta differenza tra quel che stiamo facendo e quel che avremmo dovuto fare, vedo solo differenza su come veniamo trattati - ha proseguito -. Vero, dobbiamo fare di più e migliorare ma la squadra se la sta giocando, anche con la Lazio ce la siamo giocata fino in fondo».

Conte. «Conte può andare in giro dove gli pare. Marotta non è un dilettante, è giusto che cerchi il bene dell'Inter».

Marotta. «Non l'ho mai attaccato su Perisic. Ha gestito al meglio una notizia ormai uscita e ha messo il giocatore di fronte alle sue responsabilità, perché era stato attratto da certe offerte. Ora però il mercato è finito».

Perisic. «Si è allenato bene soprattutto ieri, ormai è una cosa finita e rientrata. È a disposizione, se mi fa vedere quel che mi aspetto da lui e che so che può dare sono disponibile a usarlo. Ora è finito il mercato e c'è bisogno ora pedali forte».

Il momento. «Adda passa' a nuttata, come dicono quelli bravi, poi si tireranno le somme. Analizzare il momento attuale come situazione finale è difficile, a fine anno poi ci si dicono due cose per benino. Sono convinto che la squadra rimetterà le cose a posto, perché è più completa e più forte dell'anno scorso. Siamo nella condizione di arrivare nelle prime quattro, poi vedrà a fine anno se è tutto da rifare. I fischi? Il pubblico deve capire che bisogna restare compatti e uniti, poi capisco che è tanto che non si vince ma serve tempo, non posso addossarmi le colpe per le stagioni passate».

ll Bologna. «Sarà una partita un po' più difficile del solito visto il momento, una vittoria per noi sarebbe fondamentale».

