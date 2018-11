Inter, per Spalletti un dubbio all'Olimpico: Perisic arranca, Keita scalpita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grande dubbio attanaglia Luciano Spalletti in vista della trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Sui chi puntare tra Perisic e Keita per completare il trio di trequarti alle spalle di Icardi? Analizzando le ultime prestazioni, il tecnico di Certaldo è orientato a puntare tutto sul senegalese, in gol con una doppietta (più l’assist a Lautaro Martinez) nella gara contro il Frosinone, quando molti big erano stati a riposo. Giocatori che poi hanno fallito la gara di Champions a Wembley contro il Tottenham, con i nerazzurri sconfitti 1-0 e ora a rischio qualificazione agli ottavi, non avendo più in mano il proprio destino europeo. Assieme a Skriniar, Vecino, Brozovic, Nainggolan (out per infortunio), anche Perisic è finito sul banco degli imputati. Da quando è iniziata la stagione, le prestazioni del croato sono altalenanti: a tratti buone, a tratti pessime. Ne risente così tutta l’Inter, ne risente Icardi, che a Londra non ha mai ricevuto palla. Il mese di dicembre sarà fondamentale per il futuro nerazzurro: si inizia con la Roma appunto (2 dicembre), si prosegue con la Juventus (altra trasferta il 7 dicembre) e si arriva alla sfida con il Psv, l’ultima della fase a gironi in Champions, in programma martedì 11 dicembre. Tre partite notevoli, di cartello: Spalletti non può fare a meno dei suoi uomini migliori. Perisic non può fallire proprio adesso. Da qui il dubbio dell’allenatore nerazzurro, che vede Keita più in forma, con la resta sgombera da pensieri e desideroso di fare bene. Soprattutto nel suo vecchio stadio, l’Olimpico appunto, contro la sua ex rivale. Per lui una sorta di derby personale, essendo cresciuto e avendo giocato nella Lazio prima di essere ceduto al Monaco.