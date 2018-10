Spalletti non vuole cali di tensione: «Dobbiamo completare il periodo positivo»

Ultimo aggiornamento: 14:47

L’Inter vuole conquistare la sesta vittoria di fila tra Champions e campionato. La Spal è avvisata: «Dobbiamo completare questo periodo, queste vittorie non ci devono far stare comodi», ha detto Luciano Spalletti.«Penso di avere a che fare con persone che pensano in maniera corretta. È successo di riabbassare il livello di tensione e qualità di gioco di partita in partita. La prima cosa da fare è mantenere quelle qualità che abbiamo preso in queste vittorie. Sono sicuro che la squadra sarà pronta dal punto di vista mentale».«Dobbiamo completare questo periodo e lo dovremo fare contro la Spal prima della sosta. Sappiamo delle insidie della partita, per cui come si è detto ai calciatori la musica della Champions la sento anche domani prima di andare in campo. Se qualcuno non la sente può metterla sul telefonino per farla squillare».«Dare loro un turno di riposo? Se quelli lì in mezzo hanno corso troppo è perché gli è rimasta una fetta di campo troppo grande, vuol dire che gli attaccanti non li aiutano».«Mi garba poco. Io sostituisco i titolari con dei titolari. La rosa è ampia perché doveva essere così. Ci sono delle difficoltà a dover rimettere 95’ due giorni dopo per tre volte di fila gli stessi. Visto che la società ha lavorato benissimo sotto l’aspetto del numero dei calciatori, ora bisogna usarli. Che poi io decida per l’uno o l’altro la cosa fondamentale da sapere è che in campo va l’Inter».«Il miglioramento non può che essere un sostegno al fatto che stiamo lavorando nella maniera giusta. Dobbiamo metterci ancora più disponibilità e attenzione. Per me non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non devono farci stare comodi. Quando si indossa la maglia dell’Inter ogni partita è un esame e ogni situazione siamo chiamati a dimostrare tutte le volte di essere da Inter».«Se qualcuno mi ha stupito di più? Vedere Borja Valero, che ha 45 anni (ride, ndc) e con quel passato sta fuori 4-5 partite, si allena sempre al massimo e poi quando gioca fa la differenza in 5’ mi viene da dire lui. Mi viene da dire che più giocatori saranno come lui e più riusciremo a fare una strada importante».