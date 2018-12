Inter, Spalletti nel mirino dei tifosi nerazzurri sui social

l processo a Luciano Spalletti corre veloce sui social, dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League. L'elenco delle critiche verso il tecnico nerazzurro è lunga, e su twitter è già spuntato l'hashtag «Spalletti out», a dimostrazione di un malumore che cresce nella tifoseria interista e non solo in quella virtuale. Il calore dei 60mila è sempre lo stesso, ma i tifosi chiedono qualcosa in più a Spalletti: vogliono una squadra votata all'attacco, vogliono più spazio per i talenti offensivi come Keita e Lautaro Martinez. Non piace nemmeno la gestione dei cambi, che già nella scorsa stagione aveva fatto discutere molto dopo l'ingresso di Santon per Icardi in Inter-Juventus che aveva dato il via alla rimonta dei bianconeri. Questa volta nel mirino c'è la sostituzione Politano-Vrsaljko, come il cambio di Politano con Borja Valero nella sfida allo Stadium era stato al centro delle polemiche. «Noi tifosi ci meritiamo una squadra migliore», scrive qualcuno sui social, ma c'è anche chi va oltre, chiedendo l'esonero di Spalletti e parlando di «mediocrità» del tecnico. Parole dure, che seguono la forte delusione dopo l'eliminazione in Champions: ora tocca all'allenatore rimettere la squadra sui binari giusti, a partire dalla sfida contro l'Udinese di sabato a San Siro. Dopo la condanna di questa sera e a -14 dalla Juventus in campionato, rimangono l'Europa League e il treno per la Champions. Per ora restano l'amarezza e la rabbia per un pari che ha il sapore della mediocrità.

