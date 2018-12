Inter, Spalletti: «Le voci su Icardi non creano problemi nello spogliatoio»

«Icardi? È importante anche la percentuale di gioco, lui ha giocato più degli altri e quindi ha più possibilità di far gol. È dentro la scaletta che va a concludere il gioco dell'Inter per posizionamento, trova più contatto con questi numeri. Sono d'accordo che chi gli gira intorno deve trovare maggiormente il gol per dare più forza alla classifica». Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, parlando del suo attaccante Mauro Icardi, molto cercato sul mercato, ma secondo il tecnico le voci intorno a Icardi non creano problemi nello spogliatoio. «No perché per quanto riguarda la mia possibilità di controllare lo spogliatoio esiste un modo di fare completo e corretto per quello che deve essere il modo di stare dentro un gruppo. Tutti stanno facendo il loro compito in maniera corretta, senza andare a sentire notizie che non ci riguardano, noi guardiamo solo il campo e l'atteggiamento in partita, alle altre cose pensa la società che è presente e se deve dire qualcosa può farlo. Se ho fatto richieste particolari sul mercato? È una cosa che segue la società, è una domanda da fare a loro. Abbiamo una rosa in cui non è facile mettere mano vista la qualità, se ci fosse l'opportunità giusta, l'organizzazione societaria top che abbiamo potrà sicuramente andare a cogliere l'occasione. Ma abbiamo una rosa forte e calciatori in ogni ruolo, se capiterà qualcosa vedremo». Il recupero di Nainggolan: «Sta migliorando, si è allenato bene e posso dirvi soprattutto come ha trascorso la settimana al campo, quello fondamentale per la squadra. Il resto non riguarda me. Se potrà giocare contro il Napoli? Come è per tutti gli altri, lo dico a loro nella riunione pre-partita e sarà così anche stavolta, per rispetto di tutti quelli che sudano in allenamento», ha proseguito Spalletti che sulla sfida al Chievo di domani avverte: «I ragazzi hanno lavorato bene, si sono preparati alla partita in maniera sana per fare una prestazione di livello alto come sempre fatto. Di Carlo ha fatto bene nell'ultimo periodo, hanno pareggiato a Napoli e forse meritavano di più, hanno trovato un punto da cui ripartire, se non ci arriveremo con la concentrazione giusta per noi diventerà una partita complicata e quindi andremo ad affrontarla con tutta quella attenzione e quella forza che ci vuole come ogni partita necessita. Ci metteremo la meglio Inter, con il miglior significato di cosa vuol dire far parte di un club come questo».

Ultimo aggiornamento: 13:37

