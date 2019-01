Inter, Spalletti: «Le porte chiuse? Non è partita, non è calcio, non è divertimento»

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, non usa giri di parole per definire come abbia vissuto la gara a porte chiuse giocata con il Benevento in Coppa Italia. «Non è partita, non è calcio, non è divertimento». Anche perché, di mezzo, ci sono andati tanti tifosi incolpevoli, il pensiero dell'allenatore toscano dopo il tennistico 6-2 ai campani. «Sono tantissimi i tifosi penalizzati, non vogliamo giocare in questa maniera qui - ha proseguito -. Dobbiamo trovare soluzione differenti, questa situazione non l'abbiamo determinata noi. Non è quello sport o quello spettacolo che andiamo a vedere di solito: se di spettacolo si parla, è perché c'è il pubblico che viene allo stadio e si diverte».

