Inter, Spalletti: «Non parlo più di Icardi»

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti dribbla l'argomento Icardi dopo la vittoria con la Spal. «Non parlo più di Icardi, qualunque cosa io dica viene tradotto in maniera molto particolare. Giocherà nel derby? Su Icardi non rispondo. Io parlo del gran gol di Politano, gran gol di Gagliardini, grande partita di Lautaro - le parole dell'allenatore a Sky -. Dovevamo far meglio a inizio partita, ci siamo fatti strozzare e si diventa tutti più timidi e insicuri, però sei un calciatore dell'Inter e non devi perdere la ragione».





