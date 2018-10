Inter, ​Icardi sogna di sbancare Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Steso il Milan e vinto il duello con Higuain, adesso Icardi sogna di sbancare Barcellona nella sfida di domani sera al Camp Nou. L’entusiasmo non manca a questa Inter, vittoriosa al minuto 92 dopo aver dominato il derby dall’inizio alla fine. «Per noi era importante vincere perché abbiamo avuto un settembre fantastico e volevano continuare così anche dopo la sosta», le dichiarazioni dell’argentino a OndaCero. «Arrivare a Barcellona con questa mentalità era importantissimo. Scudetto? Siamo lì e sappiamo che dobbiamo continuare a vincere. Negli ultimi anni la Juventus ha mostrato di poter stare in vetta, dobbiamo prendere questo esempio da loro». Sul rinnovo si continua a discutere. Icardi piace al Real Madrid, ma per ora il capitano nerazzurro non parla di mercato: «Ci sono tante voci su di me, ma sono felice all’Inter», ammette. «Quando arriveranno offerte, le valuteremo. Ma io sono contento qui». Dopo aver vinto la sfida con Higuain, non potrà confrontarsi con un altro suo connazionale, Messi. La Pulce si è infortunato e salterà entrambe le partite con l’Inter: «È un peccato che Leo non giochi, è sempre bello affrontare grandi avversari come lui. È il migliore al mondo. Ma dall’altro lato sappiamo che è una grossa perdita per loro e che noi possiamo andare a giocarcela faccia a faccia. Abbiamo le qualità per farlo».Quello di Icardi è davvero un momento d’oro e Luciano Spalletti si augura possa continuare così. Il tecnico di Certaldo si dovrà affidare al suo capitano anche perché domani sera non ci sarà Nainggolan, uscito poco prima della mezz’ora per una distorsione alla caviglia sinistra dopo un bruttissimo scontro con Biglia. Gli esami ai quali è stato sottoposto ieri hanno confermato il trauma distorsivo, ma le condizioni del centrocampista dovranno essere valutate nelle prossime settimane. Così Radja salterà Barcellona e la Lazio, il suo ritorno a Roma in una sorta di derby per lui. Nainggolan rischia di saltare anche la partita con il Genoa del 3 novembre e il ritorno del 6 novembre contro il Barcellona. Di certo non una bellissima notizia per Spalletti che può comunque sorridere per Brozovic e Perisic: per loro gli esami strumentali non sono stati necessari. L’Inter spera di recuperare per domani sera almeno Brozovic: il croato è il primo giocatore in Serie A per passaggi a partita (688) ed è primo anche per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (384) davanti a Pjanic (313) e Allan (305).