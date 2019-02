Inter, Spalletti: «I fischi sono giusti ma la squadra mi segue»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il momento di Luciano Spalletti è tutto nella sua espressione al fischio finale: faccia tirata, immobile per qualche secondo dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato dell'Inter. Posizione in bilico? Può darsi, ma il tecnico non si sente in discussione. «Non sono sotto esame, anche perché la squadra mi segue ancora - le parole del tecnico -. Gli attestati di stima servono a chi è in bilico, nel mio lavoro quotidiano non cambia nulla. Cosa ci manca? Qualcosa nella lotta, gli altri lottano più forte di noi. Ma i fischi sono giusti, quando si paga il biglietto è giusto ritenere di meritare qualcosa di differente, specie se la squadra si chiama Inter». Il problema, secondo Spalletti, è quindi più il carattere che il gioco. «Siamo intimoriti, ci creiamo dei problemi facilmente. Se non hai un carattere forte come la storia del club e lo stadio, non riesci a reagire. E forse da questo punto di vista noi non abbiamo il massimo». Anche perché Icardi e compagni le opportunità le hanno avute, sprecandole. «Il gioco non è stato fluido ma abbiamo avuto occasioni pulite, tre pulitissime, e in questi caso se il primo episodio ti gira a favore tutto diventa più facile. Ranocchia centravanti? Niente di particolare, abbiamo cercato di sfruttare la sua fisicità ma non ci siamo riusciti». Proprio Ranocchia prova a indicare la strada per reagire: «È una questione psicologica, spetta al gruppo uscirne e bisogna correre ai ripari immediatamente per arrivare in fondo ai nostri obiettivi. Abbiamo comunque un'Europa League da giocare e un piazzamento in Champions da conquistare. Non c'è più tempo, quelle davanti scappano e quelle dietro arrivano». Soddisfatto invece Sinisa Mihajlovic, che bagna il ritorno sulla panchina del Bologna con una vittoria. «Abbiamo fatto bene, ai ragazzi ho detto che il risultato non mi interessava. Ma sono contento, non potevamo partire al meglio. Ci serviva una vittoria di prestigio ed è arrivata oggi, meglio non poteva capitare. Ma siamo solo all'inizio del lavoro». Mbaye, invece, minimizza l'episodio dei buu dei tifosi nerazzurri: «Con Perisic non è successo niente, pensava che avessi preso la palla con la mano ma ci siamo chiariti subito. Gli ululati? Non ho sentito nulla, ero concentrato sulla gara».