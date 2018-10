Inter, Spalletti: «Ha vinto chi ha giocato meglio, ma Nainggolan salta il Barcellona»

La festa di Luciano Spalletti al fischio finale dice molto di come il tecnico dell'Inter abbia vissuto questo derby. E davanti ai microfoni l'allenatore non nasconde la gioia: «Ha vinto la squadra che se lo è meritato e che ha giocato meglio», ha spiegato a Sky, rispondendo anche alle polemiche degli ultimi giorni. «Abbiamo giocato dall'inizio alla fine nella loro metà campo - ha proseguito -. Vanno fatti i complimenti a questa Inter». «Mi è piaciuto Icardi a fine partita perché ha parlato di continuità - le parole del tecnico -. Dobbiamo dare continuità di vittorie, l'Inter ha scelto noi per riportare la squadra ai livelli importanti che questo pubblico merita, e dobbiamo dimostrare che hanno scelto bene». Resta la nota negativa relativa a Nainggolan, uscito per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra: «Radja è troncato, c'è da portarlo all'ospedale e valutare. Fuori per Barcellona? Ma non solo, sarà out per un periodo». Protagonista sui social invece Steven Zhang, che sul proprio profilo Instagram ha scritto un semplice «sì! Forza Ragazzi». Festa sui propri account anche per la società nerazzurra, che ha voluto ribadire «Milano siamo noi».

