Inter, Spalletti: «Ci giochiamo una fetta del nostro futuro»

Torna il campionato e per l'Inter inizia una serie di gare importanti. Si parte dalla sfida di San Siro contro il Frosinone, poi ci saranno Tottenham, Roma e Juventus. Luciano Spalletti non vuole cali di concentrazione: «Ci giochiamo una fetta importante del nostro futuro».

Gara con il Frosinone. «È fondamentale che venga presa seriamente in considerazione l'importanza di questa vittoria, ma non è una partita più facile delle altre. È solo la prima di un pacchetto di gare difficili, andiamo a giocarci una fetta importante del nostro futuro».

Marotta. «Aspettiamo i segnali della società e del presidente. C'è una trattativa che è un pezzo avanti, ma il presidente sta tornando dalla Cina e ci dirà quelle che sono le cose che possiamo usare di questa vicenda. Come ho già detto lui è un trequartista che gioca tra le linee, sa quando andare di là e quando venirti incontro e fare squadra. Marotta è stato in tutti i livelli di squadre del nostro campionato, i suoi risultati parlano da soli».

Prossime sfide. «Quanto peseranno le prossime gare su quella di domani? Peserà in funzione della corretta dinamica dei metri da fare per i calciatori in gare così ravvicinate. Non è tanto quel che scelgo o che sta fuori, è il cumulo dei metri da fare in queste gare oppure il fardello di pressioni dal punto di vista emotivo di dover vincere tutte queste partite che ti mette nelle condizioni di dover tirare il fiato».

Nainggolan. «La condizione fisica di Radja è estrosa, mai normale. Lui anche in 10’ ti può dare l’impennata alla partita perché ha delle vampate nel suo modo di giocare. Ora è completamente recuperato per cui è anche uno che non sente molto la fatica. Averlo a disposizione ci fa molto piacere».

Keita. «Ha convinzione e sfacciataggine di proporsi contro ogni avversario in ogni momento della gara. Ma come dicevo bisogna stare attenti al pacchetto di partite e valutare chi può essere meglio in una o nell’altra per le caratteristiche che hanno».

Politano. «Me lo aspetto anche meglio di quel che ha fatto vedere in Nazionale. È stato premiato perché ha fatto questa deviazione di qualità ed estro. Ha potenzialità di metterci ancora qualcosa in più».

Giocatori infortunati. «Su Vrsaljko siamo fiduciosi di recuperarlo in poco tempo, Dalbert per mia scelta non può esserci mercoledì, ma è un dispiacere perché stava attraversando un buon momento e ha qualità tutte da scoprire per noi e i nostri tifosi, che ancora non l’hanno visto nel pieno della condizione».

